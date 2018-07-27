Впервые в Беларуси пациенту установили титановое ребро

Но так получилось, что новинку взяли на вооружение в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, пишет sb.by Это и для мировой практики крайне редкий случай... Тяжелая ситуация. Пациент, перенесший в центре уже 9 операций. Врачи не скрывают: прошли буквально по лезвию ножа. Однако настолько профессионально, что «юбилейная» десятая стала ключевой в развитии целого направления.





— Оперировать на грудной клетке мы можем давно, — признается заместитель директора РНПЦ по науке, член–корреспондент НАН Сергей Красный. — Но все упиралось в тяжелое состояние пациента после операции. Ведь если удалить много ребер, нарушается каркасность клетки — и человек потом практически не может дышать. Предпринимались попытки устранить этот дефект при помощи всевозможных материалов — увы, далеко не всегда получалось. Титановое ребро — это альтернатива. Если оно хорошо приживется, то можно будет переходить на более серьезные операции. Это значительно расширяет наши возможности.

...На восьмые сутки после операции 64–летний Виктор Киреев держится молодцом и выглядит бодрячком. Декламирует с чувством:





— Я говорю себе: держись! Когда меня оставят силы и небеса уже не милы, я говорю себе: держись!





Это его принципиальная позиция — каждую минуту бороться за жизнь. С тех самых пор, как в 2008–м у него нашли рак желчных протоков на 3–й стадии. Виктор Викторович путешествует, танцует ча–ча–ча и не мыслит себя без своей работы (кстати, руководящей). Хотя прошел все линии химиотерапии, и даже индивидуальный подбор препаратов не дал эффекта. Это подталкивало к единственной тактике — лечению радикальному. Последний раз рак дал метастазы в грудину. А на грудной клетке Виктора Киреева уже оперировали, ее и так держат специальные фиксирующие устройства. Вот в онкологическом отделении реконструктивно–восстановительной хирургии и решили опробовать титановую систему.





Лечащий врач Евгений Цховребов говорит, что, видя настрой пациента, они просто не могли отступить назад:

Насколько опасны различные формы рака щитовидной железы, какие основные методы его диагностики и лечения?

— Во–первых, система безопасная. Сплавы металлов наиболее устойчивы к инфекциям. Во–вторых, титановое ребро — очень прочное и между тем легкое. Всего 2 мм толщиной. В итоге нам удалось избежать осложнений. Почти сразу пациент сам задышал, а раньше бы потребовалась ИВЛ, которая сопровождает такие операции. Виктор Викторович прошел через столько операций, и мы рады, что эта 27–сантиметровая конструкция улучшит качество его жизни.





— Я понял, что все хорошо, когда открыл глаза в реанимации и первым делом увидел в окошке березку, — вспоминает Виктор Киреев.





Анестезиолог–реаниматолог Игорь Бухаров знает даже точное время, когда это было — 19.50. Он тоже взял на себя большой риск, ведь все клиники пациенту Кирееву отказывали — мол, «сердечник», такую колоссальную операцию просто не перенесет. А доктор Бухаров с коллегами, подумав, все–таки дали эту путевку в жизнь. За нее около 6 часов боролись две медицинские бригады: одна действовала, другая консультировала. И сегодня Виктор Викторович не устает благодарить медиков:





— За ответственность в принятии решений. За то, что не боятся применять новые материалы и методы.





Уже в начале следующей недели Виктор Киреев должен вернуться домой. А медики не собираются останавливаться на достигнутом. Возможно, мы даже придем к тому, что сами научимся производить титановые ребра по индивидуальным размерам. Потенциальные производители есть, а онкологи готовы и показать, и подсказать.





Кстати





В мае РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова вручена награда Национального института рака США, ведущего онкологического учреждения планеты.



