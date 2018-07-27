Китайские вертолетчики заблудились в небе над Минском

Победителем же стали польские вертолетчики Марчин и Михаль Шамборски, сообщает telegraf.by





Спортивная навигация призвана смоделировать поисково-спасательные работы, когда пилоты прочесывают местность в поисках людей, автомобилей или других объектов. Дистанция состоит из трех поворотных пунктов и зоны поиска, в которой размещены 10 целей. Экипажам нужно пролететь маршрут по полетной карте, найти спрятанные цели и поворотные пункты. Кроме того, нужно правильно обозначить их в задании. Чтобы пилоты не подсказывали друг другу, символы каждый раз меняют, а экипажи, вернувшиеся с маршрута, отправляют в «тюрьму».









Помимо поляков, максимальное количество баллов набрали россияне Виктор Коротаев и Владимир Зябликов. Однако они потратили на выполнение задания больше времени, поэтому получили «серебро». Третье место досталось также российским вертолетчикам Андрею Орехову и Вадиму Сазонову. Десятые доли отодвинули белорусский экипаж Алексея Мочанского и Антона Данченко на четвертое место.





К сожалению, китайские вертолетчики не смогли сориентироваться в незнакомом для них городе. Не обнаружив меток, они были вынуждены вернуться на аэродром. Опасность здесь заключается в том, что, увлекшись поисками, можно не заметить, что закончилось топливо.





В чемпионате мире принимают участие 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной стала российская сборная, которая представлена 13 экипажами. В Минске также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. Все экипажи выполняют упражнения на двух моделях вертолетов – Robinson R-44 и Ми-2. Большинство сборных выступают на своем транспорте, некоторые – используют минский авиапарк.





В выходные в Минске пройдут вертолетные гонки, которые можно будет увидеть на авиационном фестивале #Пронебо. Победителя определят в формате «на выбывание»: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на «воздушные бои» может будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе «ночной бомбардировщик» По-2.





Напомним, Беларусь подала заявку в Международную авиационную федерацию (FAI) на проведение чемпионата мира весной 2016 года. Президент международной вертолетной комиссии CIG FAI Жак Берло в ответ лично посетил соревнования в Минске и высоко оценил уровень их организации. В январе прошлого года Минск официально выбрали местом проведения чемпионата мира по вертолетному спорту 2018 года. Основным этапом подготовки стал тест-чемпионат, на котором 27 экипажей из пяти стран боролись за медали в семи дисциплинах.



