"Сегодня стал свидетелем, как в "Евроопте" задержали старушку, которая хотела тайком вынести продукты. Бабка купила фарш на развес, и продавщица увидела, что она спрятала пакет в сумку, а сама пошла в сторону выхода. Ну и как-то быстренько подняла шум, побежали, заблокировали выход из магазина, вызвали охрану, — описывает происшествие журналист Александр Соболевский. — Бабушка, конечно, стала просить, предлагала заплатить, жаловалась на плохое самочувствие, но всё же на это не пошли, дождались милицию".





Через полчаса к магазину подъехала машина скорой помощи. Очевидцы рассказывают, что история закончилась трагически.





бабушка не отвечала на вопросы, не хотела говорить, кто она. Позвонила мужу, который пришёл, чтобы защитить её. Но так разволновался, что умер на лавочке возле магазина", — рассказывает "На следующий день я пришёл в магазин, чтобы узнать, чем всё разрешилось. Кассиры рассказали, что", — рассказывает Еврорадио Алесь Соболевский.





Естественно, воровать товары из магазинов — это плохо. Но стоило ли из-за пакета фарша доводить ситуацию до такой развязки? Еврорадио обратилось за комментарием в "Евроопт". Но в "Евроопте" решили не "выносить сор из избы" и отказались от комментариев.









В милиции подтвердили, что оба инцидента, кража в магазине и смерть у магазина, имели место. Но на вопрос, связаны ли они, в УВД Могилевского облисполкома ответить сразу не смогли. А потом также отказались от комментариев, воспользовавшись надуманной причиной: мол, откуда мы знаем, что нам звонит журналист.