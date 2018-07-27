Они не хотят сообщать ему, что он в будущем станет королем Великобритании. Об этом рассказала биограф монаршей семьи Кэтрин Майер. По ее словам, герцоги Кембриджские решили не пугать принца Джорджа (на фото) теми обязанностями, которые ожидают его в будущем, сообщает HarpersBazaar.





«С принцем Джорджем они хотят оттянуть этот момент и дать ему возможность пожить нормальной жизнью, прежде чем они навяжут ему это», — заявила Майер.









Принять такое решение герцогов Кембриджских побудили детские воспоминания принца Уильяма о том, что он слишком рано столкнулся с давлением и осознанием собственных обязанностей. Чета не хочет, чтобы их сына ждала такая же участь. Кейт и Уильям хотят чтобы у Джорджа было нормальное детство.



