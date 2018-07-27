Это испортит ему жизнь: что Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывают от старшего сына
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, недавно отпраздновавшие 5-летие старшего сына Джорджа, решили утаить от него одну деталь.
Они не хотят сообщать ему, что он в будущем станет королем Великобритании. Об этом рассказала биограф монаршей семьи Кэтрин Майер. По ее словам, герцоги Кембриджские решили не пугать принца Джорджа (на фото) теми обязанностями, которые ожидают его в будущем, сообщает HarpersBazaar.
«С принцем Джорджем они хотят оттянуть этот момент и дать ему возможность пожить нормальной жизнью, прежде чем они навяжут ему это», — заявила Майер.
Принять такое решение герцогов Кембриджских побудили детские воспоминания принца Уильяма о том, что он слишком рано столкнулся с давлением и осознанием собственных обязанностей. Чета не хочет, чтобы их сына ждала такая же участь. Кейт и Уильям хотят чтобы у Джорджа было нормальное детство.
Впрочем, они не смогут долгое время скрывать от него истину: маленький принц посещает частную школу смешанного типа Thomas’s Battersea, где дети могут знать о его королевском титуле и все ему рассказать, передает politeka.net
17:29 27/07/2018
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