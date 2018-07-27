Под Брестом на строительстве церкви погиб волонтер
Несчастный случай произошел 25 июля около семи часов вечера в агрогородке Клейники.
Житель Бреста 1955 года рождения выполнял работы на строящейся церкви. Находясь на деревянном настиле на высоте около 10 м, он сорвался и упал вниз. От полученных травм брестчанин скончался на месте.
Как выяснилось, мужчина не был пристегнут страховочным тросом, хотя он был.
В строительстве церкви брестчанин принимал участие на волонтерских основах, то есть без оплаты.
17:08 27/07/2018
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