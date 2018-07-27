Под Брестом на строительстве церкви погиб волонтер

Житель Бреста 1955 года рождения выполнял работы на строящейся церкви. Находясь на деревянном настиле на высоте около 10 м, он сорвался и упал вниз. От полученных травм брестчанин скончался на месте.





Как выяснилось, мужчина не был пристегнут страховочным тросом, хотя он был.





В строительстве церкви брестчанин принимал участие на волонтерских основах, то есть без оплаты.