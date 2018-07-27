В распоряжение Еврорадио попало несколько фотографий с ним. На одной мужчина лежит на тротуаре рядом, по всей видимости, со своей одеждой, на другой он в чем мать родила заходит в аптеку.





Как рассказали в аптеке, мужчина зашел, постоял немного и вышел, ничего не купив. "Мы видели, как он пошел дальше по проспекту Независимости, и вызвали милицию", — добавили в аптеке.





Преследовать мужчину аптекари не стали.