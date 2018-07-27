Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

По Минску гулял голый мужчина. Зашел в аптеку, ничего не купил и пошел дальше

Вечером 26 июля по центру Минска, в районе станции метро "Академия наук", гулял голый мужчина.
1 из 2
В распоряжение Еврорадио попало несколько фотографий с ним. На одной мужчина лежит на тротуаре рядом, по всей видимости, со своей одеждой, на другой он в чем мать родила заходит в аптеку. 

Как рассказали в аптеке, мужчина зашел, постоял немного и вышел, ничего не купив. "Мы видели, как он пошел дальше по проспекту Независимости, и вызвали милицию", — добавили в аптеке.

Преследовать мужчину аптекари не стали.

15:57 27/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё