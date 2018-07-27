По Минску гулял голый мужчина. Зашел в аптеку, ничего не купил и пошел дальше
Вечером 26 июля по центру Минска, в районе станции метро "Академия наук", гулял голый мужчина.
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В распоряжение Еврорадио попало несколько фотографий с ним. На одной мужчина лежит на тротуаре рядом, по всей видимости, со своей одеждой, на другой он в чем мать родила заходит в аптеку.
Как рассказали в аптеке, мужчина зашел, постоял немного и вышел, ничего не купив. "Мы видели, как он пошел дальше по проспекту Независимости, и вызвали милицию", — добавили в аптеке.
Преследовать мужчину аптекари не стали.
15:57 27/07/2018
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