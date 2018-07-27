Пункт пропуска превратился в стройку — «Брузги» лучше объезжать

Radio Svaboda svaboda.org

На белорусско-польской границе началась реконструкция пункта пропуска «Брузги». Таможня рекомендует заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные погранпереходы.

В пункте пропуска «Брузги» проходит масштабная реконструкция, в связи с чем движение транспортных средств, следующих через данный участок белорусско-польской границы, затруднено. Сейчас на границе демонтируют навесные конструкции и ремонтируют дорогу — на некоторых участках движение ограничено до одной полосы. Изменена схема движения транспорта и установлены временные знаки организации проезда.