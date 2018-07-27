Как рассказал заведующий отделением анестезиологии медучреждения Андрей Серко, 50-летний мужчина находится в нейрохирургическом, 36-летняя женщина — в ЛОР-отделении. Их состояние стабильное, пишет gp.by





Ранее гомельские медики организовали перевозку первой группы пострадавших - девять человек. Таким образом, в больнице в Николаевской области остается один белорус. Его состояние пока не позволяет транспортировать пациента на родину.





Напомним, авария, в которой погибли пять человек и пострадали 12, произошла утром 20 июля на трассе Одесса — Киев. Микроавтобус с гомельчанами врезался в фуру, которая стояла на проезжей части из-за неисправности.





Как сообщила старший помощник прокурора Гомельской области Татьяна Роднева, есть информация, что белорусы оказались в Украине в рамках серой схемы по оформлению временного ввоза европейских авто.





Суть ее проста. Украинские автолюбители экономят на ввозных пошлинах: пригоняют машины из Европы, но не растаможивают и продолжают ездить на европейских номерах. Причем на украинской таможне машины оформляются как временно ввезенные и спустя несколько часов уже в Украине перепродаются.





Оформлять на себя временный ввоз большого количества машин украинские «перекупщики» не могут, так как это запрещает таможенное законодательство. Поэтому прибегают к помощи нерезидентов Украины, в частности белорусов.





— Нашим соотечественникам предлагают оформить временный ввоз авто из Европы на себя за различные блага — краткосрочный отдых на море за счет приглашающей стороны и дополнительные 20 — 40 долларов наличными. При этом украинцам вся услуга обходится в 300 — 350 долларов, — комментирует Татьяна Роднева. — В социальной сети «ВКонтакте» можно найти огромное количество таких предложений, но ни слова о последствиях незаконного бизнеса.









Старший помощник прокурора рассказала, что по таможенному законодательству Украины нерезидент имеет право на временный ввоз автомобиля на срок до одного года, в течение которого должен либо растоможить, либо вывезти авто с территории Украины.





Нарушителя ждет штраф, который зависит от количества просроченных суток временного ввоза — до 640 долларов. Кроме того, лицо, которое временно ввезло автомобиль, не может передавать право управления машиной другим людям. Ответственность за это нарушение — штраф в размере до 320 долларов.





При этом велик риск остаться и без собственного авто: его могут конфисковать в счет уплаты штрафа. В дополнение ко всему, нарушителю запретят въезд в Украину. Также белорус-участник серой схемы может остаться незащищенным в случае, если водитель авто станет виновником ДТП.





Ничто не мешает такому водителю скрыться с места аварии, и все материальные последствия лягут на лицо, оформившее на себя временный ввоз машины, то есть на нашего соотечественника.