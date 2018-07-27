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Впервые в негативном плане об устрашающем «соседе» заговорили жители дома, расположенного напротив: «Знаю, что некоторые люди наглухо занавесили окна шторами — чтобы даже случайно взгляд не падал на ангела-призрака».





Затем посыпались петиции за и против граффити, заполонивших Минск. Администрация Октябрьского района, в отличие от минчан, не видела в «Человеке без имени» (так на самом деле называется граффити) ничего устрашающего.









Позже противники «ангела» получили письмо от заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Карпенко, в котором говорилось о том, что эскизы граффити не были согласованы Минским городским художественно-экспертным советом по монументальному и монументально-декоративному искусству.





Позже Совет обсудил работу постфактум и принял решение либо ее удалить, либо изменить ее образное решение. Формулировка исключает другие возможные варианты.





Как тогда сообщалось, «Человек без имени» исчезнет, как только установится благоприятная погода. Сейчас процесс запущен. Любопытно, что закрашивать его начали именно желтой краской.