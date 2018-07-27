Самая главная битва: белорусских солдат отправят на сельхозработы

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Более сотни военнослужащих отправляет Министерство обороны на помощь аграриям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Белорусская армия уже не первый год помогает убирать урожай, такие «десанты» стали уже традиционными. В этом году в Вооруженных Силах сформировали три сводных автомобильных подразделения, в которые включены 60 единиц автомобильной техники и более сотни военнослужащих. Эти подразделения отправляются в Могилевскую, Витебскую и Минскую области, чтобы перевозить сельскохозяйственные грузы.