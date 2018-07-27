Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Самая главная битва: белорусских солдат отправят на сельхозработы

Более сотни военнослужащих отправляет Министерство обороны на помощь аграриям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Белорусская армия уже не первый год помогает убирать урожай, такие «десанты» стали уже традиционными. В этом году в Вооруженных Силах сформировали три сводных автомобильных подразделения, в которые включены 60 единиц автомобильной техники и более сотни военнослужащих. Эти подразделения отправляются в Могилевскую, Витебскую и Минскую области, чтобы перевозить сельскохозяйственные грузы.
12:09 27/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё