Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Минске собирают идеи для создания «памятника сисадмину»

В Международный день системного администратора (его отмечают 27 июля) хостинг-провайдер hoster.by заявил о запуске конкурса на лучшую идею памятника или инсталляции, которая увековечит образ «настоящего админа».

В компании считают, что пришло время отдать дань уважения всем сисадминам, которые, как правило, «стоят в тени легендарного коллеги — белорусского программиста».

«Белорусский айтишник и правда своеобразный герой, который растет, несмотря на не самые благоприятные условия. И пока разработчиков любят и ненавидят, завидуют и восхищаются, о сисадминах вспоминают, в основном когда что-то ломается», — говорит директор hoster.by Сергей Повалишев.

«Просто пока кто-то запускает космические стартапы, а кто-то со скрипом внедряет электронный документооборот, именно сисадмины делают так, чтобы у первых всё работало, а у вторых был настроен принтер», — отмечают в компании. Поэтому руководство провайдера решило исправить ситуацию.

Главное требование, которое предъявляют к проектам — здравый смысл и наличие чувства юмора, без которых «немыслим ни один системный администратор». Сбор идей продлится до 1 сентября, а подать заявку можно на сайте проекта. В ней должны быть описание концепции, предложения по реализации и контактные данные автора.
DEV.by
11:26 27/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё