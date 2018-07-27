В Минске собирают идеи для создания «памятника сисадмину»

В компании считают, что пришло время отдать дань уважения всем сисадминам, которые, как правило, «стоят в тени легендарного коллеги — белорусского программиста».





«Белорусский айтишник и правда своеобразный герой, который растет, несмотря на не самые благоприятные условия. И пока разработчиков любят и ненавидят, завидуют и восхищаются, о сисадминах вспоминают, в основном когда что-то ломается», — говорит директор hoster.by Сергей Повалишев.





«Просто пока кто-то запускает космические стартапы, а кто-то со скрипом внедряет электронный документооборот, именно сисадмины делают так, чтобы у первых всё работало, а у вторых был настроен принтер», — отмечают в компании. Поэтому руководство провайдера решило исправить ситуацию.





Главное требование, которое предъявляют к проектам — здравый смысл и наличие чувства юмора, без которых «немыслим ни один системный администратор». Сбор идей продлится до 1 сентября, а подать заявку можно на сайте проекта. В ней должны быть описание концепции, предложения по реализации и контактные данные автора.