Россиянам хотят ограничить выезд за рубеж

Поправки в закон "О въезде и выезде", предложенные депутатами "Единой России", приведут к закрытию всех работающих в стране визовых центров иностранных государств, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.





Согласно поправкам, компании, управляющие визовыми центрами, должны будут получить аккредитацию российского МИДа. Для этого необходимо будет иметь филиалы как минимум в 20 субъектах РФ, заниматься визовой деятельностью как минимум 3 года, получить сертификат на обработку персональных данных.





Кроме того, запрещается работа иностранных компаний: доля зарубежного участия в капитале визовых операторов, по идее депутатов, не должна превышать 20%.





Сейчас в РФ работают шесть компаний, управляющих визовыми центрами под брендами VFS Global, GVCW (СВЦ Греции), VMS (Италия), BLS (Испания, Индия), TLS (Великобритания, Швейцария, Бельгия), Pony Express.





"Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров", - предупреждает Тюрина.





Но заменить иностранных провайдеров российскими в рамках закона также будет невозможно.





"Допустим, в качестве временного решения компания-держатель контракта с дипмиссией могла бы передать оперативное управление СВЦ, включая сбор персональных данных заявителей, некому субподрядчику - российскому юрлицу.





Допустим, за короткое время это юрлицо могло бы открыть 20 филиалов в разных городах и получить необходимые сертификаты соответствия закону 152-ФЗ, что уже из области фантастики. Но откуда у этого юрлица вдруг возьмется трехлетний опыт работы в сфере оказания визовых услуг?", - недоумевает Тюрина.









По ее словам, предложенные депутатами поправки в случае их принятия поставят в патовую ситуацию не только сервис-провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов.





"Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке - в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", - заключила Тюрина.