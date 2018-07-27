Полковник получил два года колонии - скрыл факт "дедовщины"

Суд Борисовского района рассмотрел дело полковника, который в 2016 году не зарегистрировал сообщение о травме рядового и не доложил об этом руководству.





Происшествие случилось, когда полковник служил в должности командира 60-го отдельного полка связи штаба Северо-западного окружного командования.





- По версии обвинения, в ночь с 9 на 10 ноября 2016 года сержант и двое рядовых перевернули кровать, где спал рядовой М. Упав, солдат ударился об угол тумбочки, которую сослуживцы отодвинули, освободив ему место для падения. В итоге М. получил ушибленную травму головы, относящуюся к легким телесным повреждениям, - рассказала « Комсомолке » пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.





Когда полковник узнал о травме солдата, он не назначил служебное расследование и проверку, не доложил о том, что случилось, старшему командиру. Он не стал сообщать о преступлении прокурору Минской области и не возбудил уголовное дело.









Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить в доход государства штраф - 8575 рублей.





После оглашения приговора полковника взяли под стражу в зале суда (до этого он находился под подпиской о невыезде).





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.