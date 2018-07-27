Парня из Микашевичей "нужда по-лёгкому" привела к уголовному делу
Молодой парень средь бела дня решил помочиться прямо на проезжей части центральной улицы.
Инцидент произошёл 22 июля в Микашевичах на улице Первомайской.
Как сообщили Медиа-Полесью в Лунинецком РОВД, 23-летний молодой человек, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии посторонних лиц вышел на проезжую часть и справил нужду.
Очевидцы, обескураженные таким поведением хулигана, позвонили в милицию.
Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 «Хулиганство, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом» УК Республики Беларусь.
Теперь молодому человеку грозит до 3-х лет лишения свободы.
10:34 27/07/2018
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