Инцидент произошёл 22 июля в Микашевичах на улице Первомайской.





Как сообщили Медиа-Полесью в Лунинецком РОВД, 23-летний молодой человек, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии посторонних лиц вышел на проезжую часть и справил нужду.





Очевидцы, обескураженные таким поведением хулигана, позвонили в милицию.





Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 «Хулиганство, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом» УК Республики Беларусь.





Теперь молодому человеку грозит до 3-х лет лишения свободы.