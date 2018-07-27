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Парня из Микашевичей "нужда по-лёгкому" привела к уголовному делу

Молодой парень средь бела дня решил помочиться прямо на проезжей части центральной улицы.

Инцидент произошёл 22 июля в Микашевичах на улице Первомайской.

Как сообщили Медиа-Полесью в Лунинецком РОВД, 23-летний молодой человек, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии посторонних лиц вышел на проезжую часть и справил нужду.

Очевидцы, обескураженные таким поведением хулигана, позвонили в милицию.

Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 «Хулиганство, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом» УК Республики Беларусь. 

Теперь молодому человеку грозит до 3-х лет лишения свободы.

10:34 27/07/2018






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