Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации депутата. Собеседник агентства выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", — сказал он.





В настоящее время певец проходит курс химиотерапии. В 2005 году у него диагностировали онкологическое заболевание.





В июне Кобзона проходил плановое обследование в одной из больниц. По словам его сестры, причиной госпитализации была вирусная инфекция.



