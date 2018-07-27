Состояние "стабильно тяжелое": госпитализирован Иосиф Кобзон
Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон госпитализирован, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации депутата. Собеседник агентства выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", — сказал он.
В настоящее время певец проходит курс химиотерапии. В 2005 году у него диагностировали онкологическое заболевание.
В июне Кобзона проходил плановое обследование в одной из больниц. По словам его сестры, причиной госпитализации была вирусная инфекция.
10:27 27/07/2018
‡агрузка...