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Состояние "стабильно тяжелое": госпитализирован Иосиф Кобзон

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон госпитализирован, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации депутата. Собеседник агентства выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", — сказал он.

В настоящее время певец проходит курс химиотерапии. В 2005 году у него диагностировали онкологическое заболевание.

В июне Кобзона проходил плановое обследование в одной из больниц. По словам его сестры, причиной госпитализации была вирусная инфекция.


10:27 27/07/2018






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