Под Минском дети погибли на пожаре, пока отец был на рыбалке

Инцидент произошел накануне поздно вечером: спасателям информация о возгорании в квартире, расположенной на пятом этаже общежития, находящегося в поселке Лесной в пригороде Минска, поступила в 23:37.





"Работники МЧС в бессознательном состоянии из комнаты вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи двоих детей", – сказали в управлении.





Там также сообщили, что медики пытались реанимировать пострадавших, но это им, к сожалению, не удалось.





По информации МЧС, брат и сестра, которым было 4 и 7 лет, находились дома одни – их отец, по предварительным данным, был на рыбалке.





В настоящее время причины пожара устанавливаются, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета.