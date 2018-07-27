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Под Минском дети погибли на пожаре, пока отец был на рыбалке

Двое детей погибли на пожаре в Минском районе, пока их отец находился на рыбалке, сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном УМЧС.

Инцидент произошел накануне поздно вечером: спасателям информация о возгорании в квартире, расположенной на пятом этаже общежития, находящегося в поселке Лесной в пригороде Минска, поступила в 23:37.

"Работники МЧС в бессознательном состоянии из комнаты вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи двоих детей", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что медики пытались реанимировать пострадавших, но это им, к сожалению, не удалось.

По информации МЧС, брат и сестра, которым было 4 и 7 лет, находились дома одни – их отец, по предварительным данным, был на рыбалке.

В настоящее время причины пожара устанавливаются, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета. 
10:14 27/07/2018






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