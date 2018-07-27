На группу специальностей факультета журналистики по объединенному конкурсу зачислено 74 абитуриента, проходной балл составил 357. На отдельные специальности и направления проходные баллы составили: "журналистика (направление - аудиовизуальная)" - 392; "журналистика (направление - печатные СМИ)" - 368; "журналистика международная" - 366; "журналистика (направление - менеджмент средств массовой информации)" - 384.





На специальность "литературная работа" проходной балл составил 357.