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Неожиданно. Проходной балл на "веб-журналистику" в БГУ составил 393

В Белорусском государственном университете на бюджетную форму обучения по специальности "журналистика (направление - веб-журналистика)" проходной балл составил 393, сообщает пресс-служба вуза.

На группу специальностей факультета журналистики по объединенному конкурсу зачислено 74 абитуриента, проходной балл составил 357. На отдельные специальности и направления проходные баллы составили: "журналистика (направление - аудиовизуальная)" - 392; "журналистика (направление - печатные СМИ)" - 368; "журналистика международная" - 366; "журналистика (направление - менеджмент средств массовой информации)" - 384. 

На специальность "литературная работа" проходной балл составил 357. 

09:59 27/07/2018






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