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Убил и выбросил: тело жестоко убитой минчанки несколько дней пролежало на поле

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в убийстве жительницы Минска, чье тело несколько дней пролежало на пустыре в микрорайоне "Малиновка", сообщили в МВД.

"В Минске на поле у дома № 134 по улице Есенина с колото-резаными ранами грудной клетки обнаружено тело минчанки 1964 года рождения", сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.

По словам сотрудников милиции, тело женщины пролежало на пустыре несколько дней.

Было установлено, что ее 23 июля в 15:00 в ссоре после застолья ножом убил муж 1960 года рождения, инвалид 3 группы. В МВД сообщили,  что мужчина задержан, решается вопрос о квалификации его деяний и возбуждении уголовного дела.


09:44 27/07/2018






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