"В Минске на поле у дома № 134 по улице Есенина с колото-резаными ранами грудной клетки обнаружено тело минчанки 1964 года рождения", сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.





По словам сотрудников милиции, тело женщины пролежало на пустыре несколько дней.





Было установлено, что ее 23 июля в 15:00 в ссоре после застолья ножом убил муж 1960 года рождения, инвалид 3 группы. В МВД сообщили, что мужчина задержан, решается вопрос о квалификации его деяний и возбуждении уголовного дела.



