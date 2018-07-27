Белорусы могут не увидеть самое длительное затмение века
Самое длительное лунное затмение этого века пройдет в ночь с пятницы на субботу и продлится четыре часа. Необычно оно и благодаря "противостоянию Марса" — из-за приближения красной планеты луна получит характерный оттенок.
Впрочем, есть вероятность того, что белорусы лунное затмение не увидят: в пятницу в Беларуси будет облачная и дождливая погода. По данным синоптиков, вечером облачность на большей части территории сохранится — в том числе и во время затмения, с девяти часов вечера и всю ночь.
Если верить европейским порталам с радарами погодных условий, вечером в южных и северных районах республики затмение может быть видно лучше всего: около Бреста и Витебска облачность пока не прогнозируется.
Интересно грядущее лунное затмение не только как астрономическое явление. Астрологи заявляют об особой энергетике этого дня, а разного толка конспирологи вновь предрекают планете опасность.
09:40 27/07/2018
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