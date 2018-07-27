— Так, в нынешнем году было возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда» в отношении жителя Вилейского района Минской области. Негодяй удерживал на цепях своих жертв, которых заставлял работать на него, — рассказал представитель МВД, отвечая на вопрос корреспондента МЛЫН.BY.





Также в Витебской области была пресечена преступная деятельность цыганской диаспоры, которая собирала по республике граждан, относящихся к низким социальным слоям общества без определенного места жительства, не имеющих постоянного дохода. Этих людей злоумышленники путем обмана перевозили к себе по месту жительства, оформляли их официально на работу, а затем изымали банковские карточки и получали за них зарплаты. Таким образом граждан эксплуатировали продолжительное время.





— Что касается попрошайничества, то такой случай произошел в Жодино. Цыгане принудительно держали девушку на домашнем подворье и выставляли ее выпрашивать деньги у посетителей в торговых центрах. Ей давали разные таблички: якобы требуются средства на лекарства и тому подобное. Преступники занимались этим на протяжении трех лет. Уголовное дело возбуждено в этом году, — привел пример Дмитрий Цаюн.









Трудовая эксплуатация в Беларуси выражалась преимущественно в незаконном трудоустройстве за рубежом. Ее новые формы, которые выявились в 2017–2018 годах, не обращали ранее на себя внимания из-за высокой латентности.





— Организованное попрошайничество наиболее характерно для этнических диаспор, которые вовлекают в этот незаконный процесс несовершеннолетних, инвалидов, лиц с психоневрологическими отклонениями, алкогольной или наркотической зависимостью, — добавил Дмитрий Цаюн.





Внутренняя эксплуатация, в основном сексуального характера, на территории страны продолжает оставаться проблемой. По словам специалиста, с 2011 года у нас наметилась такая тенденция: число жертв, которые подверглись именно такой эксплуатации у себя на родине, становится больше, чем тех наших граждан, которые пострадали за рубежом. В 2018 году внешней эксплуатации подверглись 11 человек, а внутри республики – 57 граждан.