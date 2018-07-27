Минчане застряли в Испании из-за забастовки лоукоста Ryanair

С редакцией TUT.BY связались две семьи, которые на несколько дней застряли в Аликанте.





Минчанка Юлия Боровская отдыхала в Аликанте (Испания) с 17-летней дочкой. Лететь решили лоукостом: из Минска до Каунаса добирались на автомобиле, оттуда полетели в Испанию авиакомпанией Ryanair. Обратный рейс должен был увезти их из Аликанте в Каунас 25 июля.





— За пять суток до вылета пришло письмо из Ryanair, мол, извините, 25−26 июля будут забастовки. Ваш рейс отменен, ваши варианты: забрать деньги, перерезервировать билеты на другой рейс или купить новые за свой счет. Вели переговоры с компанией два дня, потом нам предложили лететь через Дублин.





Такой же вариант авиакомпания предложила еще одной семье белорусов, с которыми собеседница TUT.BY Юлия Боровская познакомилась вчера в аэропорту.





— Вчера утром приехали в аэропорт, чтобы лететь предложенным вариантом — через Ирландию до Каунаса — а нас не пропускают на рейс. Потому что у нас нет ирландской визы. Нас никто и не предупреждал, что она нужна для такого перелета. С 10 утра вчера ждали в аэропорту. Потом предложили полететь в Барселону и оттуда Минск, но спустя пять часов ожидания ничего так и не произошло. Посылали: ну, попробуйте на Варшаву, мы напишем вам билет, хоть мест там нет, но вдруг кто-то опоздает. И мы вот так с чемоданами бегали с надеждой, что сможем хоть как-то улететь. У второй семьи белорусов ребенок, которому вот-вот исполнится два года — и они ждали в аэропорту 12 часов. Никто нам не предложил ни стакана воды, ни проживания. Пришла бумажка, что Ryanair приносит нам извинения и предлагает купон на пять евро, чтобы мы могли купить бургер в Дублине, в который так и не попали, — это было очень смешно.









Такие листовки с причинами забастовки раздают сотрудники компании Ryanair в аэропорту Аликанте. Бастующие жалуются, например, на отсутствие выплат при болезни. «Я не получаю медпомощи в Испании, хоть живу и работаю здесь. Если я болен и не могу работать, у меня нет заработка». Работники требуют также, чтобы все члены экипажа, которые летают на одном самолете, имели одинаковые условия работы и зарплаты





Когда белорусы поняли, что никуда не летят, а брони их квартир в Аликанте уже закончились, они связались с посольством Беларуси в Испании, которое находится в Мадриде.





— Там быстро сориентировались, связались с почетным консульством Беларуси в Аликанте, и нас забрали из аэропорта. Сейчас мы в консульстве и находимся — каждой семье дали по комнате, большое спасибо.





На момент разговора с редакцией для руски с двухлетней дочкой нашли билет.





— На рейс Аликанте-Каунас компании Ryanair — у них не все отменили рейсы. Но этот билет мы, пассажиры, сами нашли, сами ездили в аэропорт забирать его в пять утра. Авиакомпания нам не помогала.





Спустя полчаса после нашего общения с белорусами в Испании стало ясно, что улетят завтра и Юлия с дочкой.





— Из Аликанте в Минск летает чартер «Белавиа», связались с туроператором чартера, они согласились продать нам два билета. Один билет стоит 260 евро. Мы рады: вылетаем с дочерью завтра в десять утра, в три часа дня будем уже в Минске, — говорит Юлия Боровская. — Билеты покупаем за свой счет, как прилетим — будем судиться с Ryanair, за один билет туда-обратно на их самолет мы платили 244 евро. Думали сэкономить, но скупой платит дважды… Пока у нас еще не решен вопрос с папой второго семейства, не знаем пока, как он отсюда улетит — но посольство решает эту проблему.





Когда минчане вернутся домой, будут решать вопрос доставки из Каунаса своих автомобилей.





Юлия Боровская говорит, что в аэропорту 25 июля встретили и других белорусов, рейс которых отменили из-за забастовки.





— Это были люди из Гомеля, когда мы с ними расставались, они обсуждали, как быть: мужу нашли билет, а жене — нет.





В почетном консульстве в Аликанте TUT.BY уточнили, что к ним по ситуации с забастовками обращались пока только две семьи.





Двухдневная забастовка бортпроводников ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair началась в среду, 25 июля, и затронула десятки тысяч пассажиров в Европе, не выполнены порядка 400 рейсов, сообщает dw.com.





Профсоюз летчиков и пилотов Cockpit добивается от лоукостера повышения тарифов на оплату труда. Руководство Ryanair считает, что «компания предприняла все меры, чтобы избежать забастовки, считает ее неоправданной, а потому отказывается от выплат компенсаций пассажирам отмененных рейсов, считая эту ситуацию форс-мажором», — цитирует БЕЛТА газету Soir.



