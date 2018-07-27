Безвиз не для всех: польского священника не впустили в Беларусь
Польского католического священника Ришарда Уманского из Ченстоховы, который по безвизовому режиму пытался попасть в Беларусь, не впустили в страну, сообщает Krynica.info.
Священник направлялся в Беларусь в рамках безвизового режима, который охватывает западную часть Гродненской области, однако на пограничном пункте ему сообщили, что ему запрещен въезд в страну. Священник ранее уже бывал в Беларуси, и проблем у него не было.
07:59 27/07/2018
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