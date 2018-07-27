Безвиз не для всех: польского священника не впустили в Беларусь

Radio Svaboda svaboda.org

Священник направлялся в Беларусь в рамках безвизового режима, который охватывает западную часть Гродненской области, однако на пограничном пункте ему сообщили, что ему запрещен въезд в страну. Священник ранее уже бывал в Беларуси, и проблем у него не было.