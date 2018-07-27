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Дональд Трамп-младший разводится

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его супруга Ванесса Трамп прибыли в суд Манхеттена для начала бракоразводных слушаний.


Об этом сообщает  агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что к этому решению Ванессу Трамп могли подтолкнуть семейные проблемы, связанные с многочисленными поездками ее мужа и его «нашумевшими твитами».

Ванесса Трамп вышла замуж за сына будущего американского президента в 2005 году, у них пятеро детей.

07:48 27/07/2018






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