Дональд Трамп-младший разводится





Об этом сообщает агентство Associated Press.





Ранее сообщалось, что к этому решению Ванессу Трамп могли подтолкнуть семейные проблемы, связанные с многочисленными поездками ее мужа и его «нашумевшими твитами».





Ванесса Трамп вышла замуж за сына будущего американского президента в 2005 году, у них пятеро детей.