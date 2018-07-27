Дональд Трамп-младший разводится
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его супруга Ванесса Трамп прибыли в суд Манхеттена для начала бракоразводных слушаний.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее сообщалось, что к этому решению Ванессу Трамп могли подтолкнуть семейные проблемы, связанные с многочисленными поездками ее мужа и его «нашумевшими твитами».
Ванесса Трамп вышла замуж за сына будущего американского президента в 2005 году, у них пятеро детей.
07:48 27/07/2018
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