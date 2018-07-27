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Еврокомиссия изменила правила приема на работу пилотов после катастрофы Germanwings

Европейская комиссия после авиакатастрофы с Germanwings одобрила новые правила, впервые требуя от авиакомпаний проводить психологическую оценку пилотов перед приемом их на работу. Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с новыми правилами, у всех пилотов будет доступ к программе поддержки в случае возникновения проблем с психическим здоровьем. Кроме того, европейские авиакомпании будут обязаны проводить психологическую оценку пилотов до приема на работу. 

Для европейских авиалиний и иностранных авиакомпаний, которые будут летать в Евросоюз, дополнительно вводятся обязательные тесты на алкоголь, а бортпроводников будут тестировать на наличие психоактивных веществ. 

Напомним, в ходе расследования авиакатастрофы с самолетом авиалиний Germanwings следователи пришли к выводу, что пилот Андреас Любица намеренно закрылся в кабине и направил самолет А320 в сторону французской горы во время рейса из Барселоны в Дюссельдорф 24 марта 2015 года. В результате погибли все 150 человек, находившиеся на борту. Следователи установили, что пилот страдал психическим расстройством, но скрывал болезнь от работодателя.

07:39 27/07/2018






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