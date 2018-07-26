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В пятницу будет жарко — до +31 градуса

Жаркая, но облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 27 июля. Об этом агентству БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозах его порывы достигнут 14 метров в секунду.

Столбик термометра ночью покажет +15... +20 градусов, днем он поднимется до 25-31 выше нуля.


Еще жарче будет на выходных. 28 июля днем преимущественно по востоку Беларуси, а 29-го на большей части территории страны будет до 30-32 градусов 

23:41 26/07/2018






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