В пятницу будет жарко — до +31 градуса

Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозах его порывы достигнут 14 метров в секунду.





Столбик термометра ночью покажет +15... +20 градусов, днем он поднимется до 25-31 выше нуля.









Еще жарче будет на выходных. 28 июля днем преимущественно по востоку Беларуси, а 29-го на большей части территории страны будет до 30-32 градусов