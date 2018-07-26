



В этом году на ЦТ было зафиксировано 392 результата по 100 баллов. "В этом году ЦТ по математике на 100 баллов сдали 155 человек в стране, и почти половина, 67 абитуриентов, решили поступать в БГУИР. В университет также подали документы 5 стобалльников ЦТ по физике, 17 — по русскому и белорусскому языкам, 8 — по английскому и немецкому языкам", — говорят в БГУИР.





Кстати, 16 абитуриентов в этом году получили 100 баллов по двум предметам, шестеро из них зачислены на топовые специальности в БГУИР.





Университет набрал на обучение 1265 человек. Средний проходной балл составил 339, в прошлом году он составлял 332. Без вступительных испытаний в вуз зачислены 23 человека, из них 2 лауреата специального фонда президента и 21 победитель олимпиад различного уровня.





Наибольшим спросом у абитуриентов пользуются IT-специальности и специальности экономического профиля. Например, на "экономику электронного бизнеса" проходной балл в этом году составил 384 (в 2017-м — 364), "электронный маркетинг" — 377 (352), "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" — 368 (370).





Зачисление на бюджетную форму обучения проходит до 28 июля.



