Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Подделывали договоры купли-продажи и завышали стоимость автомобилей

В нескольких московских автосалонах работала мошенническая схема.

Чем сильнее у людей желание купить автомобиль, тем активнее работают те, кто хочет на этом заработать, причем не всегда законным путем.

Во времена былого "хапуна", когда белорусы активно ехали за новыми автомобилями в Россию, пошла волна обмана покупателей. Люди, желавшие купить машину дешевле, чем она стоила в Беларуси, подписывали договоры, а потом обнаруживалось, что сумма в них прописана уже другая. О нескольких таких историях можно почитать здесь.

Как оказалось, это вовсе не эпизодические случаи. В частности, в Москве работала целая преступная схема обмана покупателей путем подделки договоров купли-продажи. В рамках уголовного дела уже задержано 19 человек, которые реализовывали свои преступные намерения в четырех московских автосалонах и одном колл-центре.

По версии следствия, после подписания договора и оплаты автомобиля клиентами мошенники подделывали документы и завышали изначальную стоимость машины. Причиненный бандой ущерб оценивается в 50 млн российских рублей. Потерпевших может быть значительно больше. И что самое неприятное, в их числе могут оказаться наши сограждане.


В каких именно автосалонах работали преступники и как долго они обманывали покупателей, в МВД не уточнили.
Ранее суд арестовал семерых обвиняемых, оставил двоих под домашним арестом, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Шестеро участников преступной группы скрылись, они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщает abw.by.


22:47 26/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё