Подделывали договоры купли-продажи и завышали стоимость автомобилей

Чем сильнее у людей желание купить автомобиль, тем активнее работают те, кто хочет на этом заработать, причем не всегда законным путем.





Во времена былого "хапуна", когда белорусы активно ехали за новыми автомобилями в Россию, пошла волна обмана покупателей. Люди, желавшие купить машину дешевле, чем она стоила в Беларуси, подписывали договоры, а потом обнаруживалось, что сумма в них прописана уже другая. О нескольких таких историях можно почитать здесь.





Как оказалось, это вовсе не эпизодические случаи. В частности, в Москве работала целая преступная схема обмана покупателей путем подделки договоров купли-продажи. В рамках уголовного дела уже задержано 19 человек, которые реализовывали свои преступные намерения в четырех московских автосалонах и одном колл-центре.





По версии следствия, после подписания договора и оплаты автомобиля клиентами мошенники подделывали документы и завышали изначальную стоимость машины. Причиненный бандой ущерб оценивается в 50 млн российских рублей. Потерпевших может быть значительно больше. И что самое неприятное, в их числе могут оказаться наши сограждане.









В каких именно автосалонах работали преступники и как долго они обманывали покупателей, в МВД не уточнили.

Ранее суд арестовал семерых обвиняемых, оставил двоих под домашним арестом, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Шестеро участников преступной группы скрылись, они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщает abw.by.



