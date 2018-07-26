Бьянка: "В белорусском шоу-бизнесе все печально"

— В прессе вас параллельно называют Яной и Татьяной. Раскройте секрет: как же все-таки по паспорту и как вас зовут близкие? Ко многим знаменитостям привязываются их сценические имена и в жизни. От ваших близких часто можно услышать Бьянка?





— Это не секрет, мое имя в паспорте — Татьяна. После того как я в Беларуси стала популярной певицей (я была молода и мне нужны были деньги, — смеется), я взяла себе псевдоним, даже не знаю зачем. Но после этого меня все друзья и близкие начали называть Яна.





Татьяной меня называют исключительно мои родственники и мой финансист. Когда я даю интервью или работаю на любой съемочной площадке, все называют меня Бьянкой.

— В интервью примерно 10-летней давности вы говорили, что не видите необходимости переезжать из Минска. Позже жили в Киеве, последние годы — в Москве. Когда возникла необходимость/желание все-таки уехать из Беларуси? С чем это было связано?





— Я всегда очень хотела путешествовать, жить в разных странах. Когда мне было 13 лет, я была уверена, что как только я достигну совершеннолетия, я уеду, несмотря на то, что Беларусь прекрасная, талантливая на людей и красивая страна.





— Еще вы говорили, что в Беларуси как такового шоу-бизнеса не существует. Ваше мнение не изменилось за это время? Можете ли отметить артиста/группу, которым никак не удается получить широкую известность за пределами нашей страны? О тех, кому удалось, все и так знают.





— К сожалению, с того момента, как я уехала из Минска, в белорусском шоу-бизнесе ничего не изменилось. Это очень печально, так как здесь масса невероятно талантливых музыкантов. Все те, кто мне нравится, давным давно поют за территорией Беларуси.









— Но, конечно же, есть такие фундаментальные коллективы, как «Яблочный чай» (ребята, всем привет! — добавляет певица), «Орекстр Финберга», оркестр моего брата Lipnitsky Show Orchestra, которые вне зависимости от популярности просто крутые и всё.





— Белорусский исполнитель Макс Корж не раз говорил, что к нему пришла популярность после трека «Небо поможет нам». Как считаете, вы стали популярны после выхода «Были танцы»?





— Конкретно в Беларуси меня стали узнавать после песни «Не получилось» и «Белый снег». Именно здесь началась моя карьера и первое признание. «Были танцы» — считаю одним из лучших своих треков до сих пор.





— Вы можете искренне сказать «я сделала себя сама»?





— Безусловно, но не без помощи любимых людей, родных, вдохновляющих меня мужчин, поклонников, журналистов, телевидения, интернета и так далее. Вообще я уверена, что 40 процентов нашей счастливой жизни составляет окружение, которое мы сами себе выбрали.





— Вас называют белорусской Рианной и секси Фрау российской сцены. Не было ли у вас страха оказаться в заложниках этого стереотипа?





— Я не считаю себя ни звездой, ни селебрити. Я автор, исполнитель и никогда не хотела, чтобы меня узнавали на улицах, брали автографы и тщеславно себя вели, когда я появляюсь рядом. Все вышеперечисленное считаю недостатком своей профессии. В мире найдется очень много людей, похожих на вас или вы на них, но главное не то, чем вы похожи, а то, что вас отличает.





— Вы подчеркиваете, что родились в Беларуси. Как часто приезжаете в Минск помимо выступлений? По чему скучаете больше всего, чего белорусского вам не хватает в Москве? И, кстати, в каком районе вы жили?





— К сожалению, в Минске бываю крайне редко. Очень жалею, что нет времени проехаться по всем городам Беларуси, спокойно отдохнуть, посмотреть на нашу прекрасную природу и искупаться в Браславских озерах. Жила я в Центральном районе столицы.





— Родственники не разрывают «по гостям», когда приезжаете в Беларусь? Как вы проводите время на родине?





— Мы встречаемся со всеми моими родственниками в ресторане, где присутствует исключительно белорусская кухня. Говорим о наших достижениях, делимся разными историями. Мои родные очень современные и лояльные люди, и никто не станет обижаться на то, что я к кому-то приехала, а к кому-то нет.





— В треке «Звук гАвно» вы упоминали многие города, в том числе Витебск. Белорусы не обиделись, не писали вам с недовольством на этот счет? Где в Беларуси приходилось выступать с самым плохим звуком?





— Слава богу, белорусы не обидчивые люди, что говорит о том, что нация уверена в себе. В Витебске я выступала множество раз и всегда там был очень хороший звук, включая «Славянский базар». Как было сказано после клипа, названия городов в песне использовались исключительно либо в качестве рифмы, либо городов, которые запомнились. По поводу плохого звука — он был плохой и не раз, но где — не скажу!





— Не так давно вы переехали в собственный дом в Подмосковье. Не рассматривали вариант приобрести в Беларуси если не постоянное жилье, то хотя бы дачу?





— В данный момент рассматриваю. Хочу купить для мамы дом с хорошим бассейном.





— У вас скоро свадьба. Волнительно ли выходить замуж или для вас это всего лишь красивый ритуал, а главное — в другом?





— Я выхожу замуж в первый раз, и это единственный мужчина, которого я люблю не за деньги, не за талант, не за доброту. Просто люблю и хочу быть всегда только с ним.





Кроме того, я не «сумасшедшая» невеста и не стану плакать, если торт не будет готов вовремя или принесут не те цветы. Но, чем ближе свадьба, тем больше я понимаю, насколько важен для нас с женихом этот день и насколько сильно я его люблю. Безумно хочу, чтобы мои близкие разделили со мной это главное событие в моей жизни.





— Как долго шла подготовка к торжеству? Какой дизайнер шил вам платье? Где состоится церемония?





— Подготовка к торжеству шла всего два месяца. Церемония произойдет в одном из лучших поместий Москвы — «Резиденция Сареево Ресорт». Свадебное платье мне предоставил магазин авторских нарядов для невест — Dulcis Shop.





— В одном из интервью вы говорили, что в свободное время любите смотреть сериалы. Назовите, какие вам очень понравились в последнее время?





— «Агенты Щ.И.Т.», «Форс мажоры», «Клиника», «Друзья», «Как я встретил вашу маму», «Под куполом».





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Итак, уже в субботу, 4 августа, зрители смогут увидеть Бьянку на сцене и спеть ее популярные песни.