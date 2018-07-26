Сегодня, 26 июля, защитники Куропат разослали в основные христианские Церкви Беларуси обращение с призывом выступить в поддержку национального мемориала и проводить молитвы в урочище.









«Дорогие предстоятели!





В начале июня в охранной зоне крупнейшего белорусского национального некрополя Куропаты, где сталинский режим в 1937-1941 годах расстрелял, по разным оценкам, от 30 до 250 тысяч невинных людей, с разрешения властей открылся ресторанно-развлекательный комплекс «Поедем, поедим».





Куропаты стоят в одном ряду с Освенцимом, Майданеком, Катынью. Это один из самых больших в Европе и мире могильников жертв тоталитарных режимов.





С 31 мая этого года сотни активистов демократического движения организовали бессрочную стражу протеста с требованием закрыть ресторанно-развлекательный комплекс в Куропатах. Представители милиции ежедневно составляют на участников куропатской защиты многочисленные административные протоколы, результатом которых становятся суды, штрафы и аресты.





Мы обращаемся к вам с призывом выступить против открытия ресторанно-развлекательного комплекса в Куропатах и помолиться у куропатских крестов.





Национальный некрополь Куропаты — это символ страданий нашего народа, место, в почитании которого проявляется мораль и общества в целом, и каждого гражданина в отдельности.





Мы надеемся услышать ваш голос в защиту Куропат, где кровь жертв безбожного коммунистического режима до сих пор взывает к Господу».





Среди прочих, обращения отправлены православному митрополиту Павлу, католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, епископом крупнейших протестантских объединений — руководителю пятидесятников Сергею Цвору, баптистов Леониду Миховичу, полноевангельских церквей Леониду Вороненко.





27 июля планируется направить специальные обращения иудейской и мусульманской общинам.



