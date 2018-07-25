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В Минске установили первый контейнер для сбора испорченных лекарств

В 40-й поликлинике города установили первый в Беларуси контейнер для сбора у населения испорченных лекарств. Инициировали установку контейнера Центр экологических решений, совместно с Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, при поддержке Коалиции Чистая Балтика (Швеция).

— Установка контейнера стала важным шагом в разработке системы сбора и утилизации просроченных лекарств от населения в нашей стране. После того, как мы отработаем схему, можно будет мультиплицировать этот опыт на другие поликлиники, районы и города, — комментирует сотрудница программы по химической безопасности и отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик.


Как показали исследования последних двух лет, проблема загрязнения лекарствами окружающей среды в Беларуси не менее актуальная, чем в других странах. В составе сточных вод крупных городов Беларуси были обнаружены гормональные препараты, антибиотики, противовоспалительные и многие другие лекарства. Очистные сооружения не способны «улавливать» маленькие молекулы лекарственных средств, таким образом, они попадают в сточные воды, реки и могут оказаться в питьевой воде, пишет ecoidea.by

— Попадание остатков лекарственных средств в питьевую воду может негативно сказаться на здоровье населения. Например, гормональные препараты могут вызвать проблемы репродуктивного характера, антибиотики — привести к резистентности микроорганизмов, и человек впоследствии не сможет лечиться от жизнеугрожающих заболеваний, — рассказала заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ, к.ф.н., доцент Наталья Яранцева.

Фармацевтические загрязнители оказывают влияние и на окружающую среду, особенно на водные объекты и их обитателей. По словам координатора направления по опасным веществам и морскому мусору Коалиции Чистая Балтика, директора Центра экологических решений Евгения Лобанова, развитие системы сбора лекарств от населения в Беларуси в перспективе позволит сделать вклад в уменьшение загрязнения лекарственными препаратами морских экосистем, в частности Балтийского моря.

Также специалисты отмечают, что помимо грамотной утилизации лекарств, стоит обращать внимание и на предотвращение образования ненужных лекарств. По статистике, две трети беларусов (65%) покупают лекарств, больше, чем им это необходимо.

В контейнер можно выбрасывать блистеры с таблетками, отдельные таблетки (предварительно высыпать их из баночки), а также ампулы. Нельзя выбрасывать жидкие лекарства в стеклянных баночках, мази, растительные препараты и витамины.

Контейнер для сбора ненужных лекарств доступен для всех желающих в фойе 40-й поликлиники  г. Минска (ул. Люцинская, 3) в часы работы поликлиники (пн-пт: с 7 до 20 часов; сб: с 8.30 до 15 часов). Схему проезда можно найти здесь.


20:59 26/07/2018






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