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Дом Владимира Короткевича выставили на продажу

В этом доме вырос знаменитый писатель и жили его родители.

После войны семья знаменитого белорусского писателя Владимира Короткевича переехала в Орше на улицу с не менее интересной историей, ее название менялось очень часто: до войны ул. Игнатовского, во время войны улица носила немецкое название, после - ул. Ворошилова, потом ул. Космонавтов, а ныне ул. Короткевича. Само здание находится напротив родильного дома, пишет orsha.eu.


Именно здесь писатель написал один из своих главных романов “Дикая охота короля Стаха”. Именно в этот дом приезжали его друзья, среди которых был Рыгор Бородулин.

После того, как Владимир Семенович переехал в Минск, в доме остались жить его родители, после того как их не стало - жила его племянница с мужем. Но вот не стало и их.

Проведя небольшое журналистское расследование удалось установить несколько интересных фактов: нынешняя хозяйка дома живет в Одессе и является внучатой племянницей Короткевича; раньше здание сдавалось в аренду, сейчас его выставляют на продажу.

Дом не является историко-культурной ценностью и не охраняется государством. В минском музее Короткевича находятся вещи, переданные в дар нынешней хозяйкой оршанского дома писателя. Одним из пунктов продажи, скорее всего, будет являться сохранность дома как культурной ценности; в данный момент финансирование музея не позволяет выкупить здание и сделать из него музей.


20:10 26/07/2018






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