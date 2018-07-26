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Пять женщин, в том числе белоруска, обвиняют австрийского дирижера в сексуальных домогательствах

Женщины-музыканты обвинили организаторов австрийского фестиваля классической музыки в игнорировании жалоб на недостойное поведение дирижера Густава Куна на протяжении многих лет.

Пять женщин, в том числе белоруска, обвиняют австрийского дирижера в сексуальных домогательствах
Согласно агентству Associated Press, которое цитирует белорусская служба Радио «Свобода», открытое письмо за пятью подписями было опубликован в среду.

Женщины утверждают, что австрийский дирижер Густав Кун подвергал их нежелательным поцелуем, обниманиям и ощупываниям, издевательствам и публичному унижению во время их участия в тирольском фестивале Erl между 1998 и 2017 годами.

Пять авторов - это белорусский скрипачка Елена Даргель, немецкая певица сопрано Бетин Камп, албанская скрипачка Нинела Ламай, немецкая певица меццо-сопрано Юлия Оэш и швейцарская певица сопрано Мона Сом.

Женщины утверждают, что организаторы фестиваля не способны реагировать на их многочисленные жалобы.

«Много раз пределы собственного достоинства и уважения были проигнорированы и нарушены ... Мы возмущены тем, что несмотря на хорошо известные факты, необходимые последствия не наступили до сих пор», - пишут они.

В заявлении адвоката фестиваля Майкла Крюгера открытое письмо названо «просто безответственным». По словам адвоката, Кун будет защищать себя юридически.

Austria Press Agency цитирует пресс-секретаря прокуратуры Инсбрука, Флориана Обергофера, который заявил, что обвинения расследуются.

В начале нынешнего фестиваля его президент Ханс Петер Хазэльштайнэр раскритиковал местного блогера за публикацию утверждений о притязаниях Густава Куна, заявив, что дирижер «до сих пор не скрывал, что ему нравится: вино, женщины и песни. Это вещи, которые мы все можем понять ».

19:16 26/07/2018






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