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Многодетные семьи должны получать жилье в течение года

Об этом сказал Анатолий Калинин.


В этом году объемы строительства жилья для многодетных семей планируется увеличить минимум в два раза, сообщил вице-премьер Анатолий Калинин сегодня на республиканском семинаре в Бресте. К 2021 году, по его словам, многодетные семьи должны получать жилье в течение года после постановки на очередь.

Заместитель премьер-министра отметил, что в 2018 году объемы строительства жилья для многодетных семей планируется увеличить минимум в два раза и построить для них более 7 тысяч квартир. А за следующие два года нужно построить для многодетных жилье столько квартир, чтобы в 2021 году ожидание новоселья для многодетных семей не превышало года. «Сейчас это более трех лет, даже четыре-пять лет», - уточнил Анатолий Калинин.
 
По статистике только 5% многодетных семей вступают в индивидуальное жилищное строительство. Поэтому для них будут строить в основном многоэтажные дома с соответствующей дворовой структурой, пишет БелТА


18:10 26/07/2018






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