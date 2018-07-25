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Находившаяся в международном розыске за мошенничество в Могилеве белоруска задержана в России

В российском Екатеринбурге задержана 41-летняя гражданка Беларуси, находящаяся в межгосударственном розыске за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Женщину задержали 19 июля на станции Екатеринбург-Пассажирский. В апреле 2017 года в Могилеве она обманом оформила договоры купли-продажи в кредит потребительских товаров, передает mogilevnews.by

Деньги за приобретенную мебель не вернула, причинив ущерб в размере более 230 тысяч рублей. А чтобы избежать наказания, скрылась от правоохранительных органов в России.
 
- Указанные деяния являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы, - отметили в Уральской транспортной прокуратуре. -  Иностранная гражданка задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче Минску.

17:47 26/07/2018






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