Евровидение в Израиле может и не состояться

Об этом сообщает The Times ol Israel со ссылкой на Hadashot.





Как информируют израильские СМИ, Kan уже направил письма в адрес премьер-министра, министра финансов и министра по коммуникациям Израиля с соответствующим предупреждением.





В ответ премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху предупредил, что государство не будет финансировать песенный конкурс, и отметил, что вещателю следует брать средства из своего ежегодного бюджета, достигающего 190 миллионов долларов США.





В свою очередь, министр по коммуникации предложил вещателю одолжить деньги, но организация отказалась и требует увеличения бюджета на этот год.







