Евровидение в Израиле может и не состояться
Израильский общественный вещатель Кan предупредил, что Израиль рискует потерять право организации Евровидения-2019, если не заплатит гарантированный депозит на сумму 12 миллионов евро в течение пяти дней.
Об этом сообщает The Times ol Israel со ссылкой на Hadashot.
Как информируют израильские СМИ, Kan уже направил письма в адрес премьер-министра, министра финансов и министра по коммуникациям Израиля с соответствующим предупреждением.
В ответ премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху предупредил, что государство не будет финансировать песенный конкурс, и отметил, что вещателю следует брать средства из своего ежегодного бюджета, достигающего 190 миллионов долларов США.
В свою очередь, министр по коммуникации предложил вещателю одолжить деньги, но организация отказалась и требует увеличения бюджета на этот год.
Как известно, 12 мая израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy" одержала победу на Евровидении -2018, прошедшем в Португалии, передает ukrinform.ru
17:40 26/07/2018
‡агрузка...