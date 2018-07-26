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Евровидение в Израиле может и не состояться

Израильский общественный вещатель Кan предупредил, что Израиль рискует потерять право организации Евровидения-2019, если не заплатит гарантированный депозит на сумму 12 миллионов евро в течение пяти дней.

Об этом сообщает The Times ol Israel со ссылкой на Hadashot.

Как информируют израильские СМИ, Kan уже направил письма в адрес премьер-министра, министра финансов и министра по коммуникациям Израиля с соответствующим предупреждением.

В ответ премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху предупредил, что государство не будет финансировать песенный конкурс, и отметил, что вещателю следует брать средства из своего ежегодного бюджета,  достигающего 190 миллионов долларов США.

В свою очередь, министр по коммуникации предложил вещателю одолжить деньги, но организация отказалась и требует увеличения бюджета на этот год.


Как известно, 12 мая израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy" одержала победу на Евровидении -2018, прошедшем в Португалии, передает ukrinform.ru

17:40 26/07/2018






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