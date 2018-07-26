Белорусские брейкеры начали в США борьбу за миллион долларов

В видео демонстрируется выступление Lil Killaz в квалификации. Команда из девяти парней, которым 11-17 лет, представила минутную композицию под песню Джимми Кастора It’s Just Begun.





Для того, чтобы пройти в следующий этап телешоу – так называемые дуэли, белорусским брейкерам надо было получить от троих судей средний балл не меньше 80-ти. И им удалось это сделать.









Напомним, Lil Killaz выступают в категории Junior Team, включающей коллективы, танцоры в которых имеют возраст 17 лет или меньше.





Всего в конкурсе стартовали 72 участника, выступающие сольно, парно либо как команды и представляющие самые разнообразные стили и направления – от бальных до хип-хопа.









Первоначально участники соревнуются между собой внутри категорий, в финале же, куда выходят лучшие, рамки категорий убираются.





Судьи конкурса – звезды американского шоу-бизнеса: актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес, певец, продюсер и актер Ни-Йо, а также танцор, хореограф и актер Дерек Хаф, пишет belmir.by



