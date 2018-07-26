Дожили! В витебских библиотеках почти нет детских книг по-белорусски

Вот они:





Ян Баршчэўскі «Вужыная карона»

Алена Васілевіч «Сябры»

Вячаслаў Адамчык «Салодкія яблыкі»

Іван Пташнікаў «Алені»

Раіса Баравікова «Аповесць чатырох падарожжаў»

Янка Брыль «Маці»

Алесь Пальчэўскі «Рэкс і Казбек»

Андрэй Федарэнка «Шчарбаты талер»

Якуб Колас «Казкі жыцця»

Кузьма Чорны «Насцечка».





«Мы живем в Витебске, — рассказала мама Наталья. — Пошли сначала в филиал библиотеки имени Якуба Коласа. Там нам сказали, что таких книг у них нет. Что у них вообще книг по-белорусски мало, и что-то они могут предложить по-русски. Но зачем нам по-русски? Тогда мы пошли в библиотеку имени Пушкина, но там была только «Насцечка», больше ничего не было.









Правда, сотрудница этой библиотеки сфоткала наш список на мобильник, чтобы показать начальству и попросить обновить фонды. В итоге мы поехали в Новополоцк, где живут родственники мужа, и там все взяли».





Возможно ли, чтобы в крупном областном центре не было детской литературы по-белорусски?





Мы позвонили в филиал библиотеки им. Якуба Коласа в Витебске.





Несколько книг из списка у них были, правда, сотрудница сказала, что экземпляров очень мало, и они почти не задерживаются в фонде, так как их разбирают.





Пушкинская библиотека уже какое-то время вообще не работает. «Мы закрыты. Ни взять, ни сдать вы не сможете. Ждем решений начальства, откроемся ли мы», — сказали нам по телефону и отослали назад в библиотеку Я. Коласа.