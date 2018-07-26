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Трагедия под Каменцем: самосвал раздавил маршрутку - погибла семья с двумя детьми

Четыре человека погибли в аварии, которая произошла утром 26 июля в Каменецком районе.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 61-летний водитель МАЗа при выезде со второстепенной дороги на главную (Р83 Брест — Каменец — НП «Беловежская Пуща) не предоставил преимущество микроавтобусу Renault Master, которым управлял 32-летний мужчина, и совершил с ним столкновение.


В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры «Рено» – супруга водителя и их сын, 2015 года рождения, – погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, мальчик, 2013 года рождения, скончался во время оказания неотложной медицинской помощи. Водитель «Рено» в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя некоторое время скончался. Водитель автомобиля МАЗ не пострадал, сообщает Следственный комитет.

Установлено, что один из детей находился в детском кресле, а второй на руках у матери, которая была пристегнута ремнем безопасности. 

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РБ

15:41 26/07/2018






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