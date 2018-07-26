Практически месяц, а точнее с 27 июня, держит голодовку в камере смертников следственного изолятора №1 Игорь Гершанков, пишет ПЦ " Вясна ".





На такой суровый протестный шаг осужденного к смертной казни жителя Могилева подтолкнуло нарушение его права на переписку. Все жалобы Гершанкова в Генеральную прокуратуру, Департамент исполнения наказаний, в белорусское представительство ООН, а также многие письма к родным, не доходят до адресатов.





Во время очередного краткосрочного свидания, которое состоялось 25 июля, мать осужденного Гершанкова - Людмила Адамовна - не смогла узнать собственного сына.





«Он за этот месяц голодовки похудел на 18 килограмм, глаза стали неживые, едва ноги передвигает, даже говорит с трудом, запинаясь на каждом слове», - с грустью рассказывала она.





Общаясь с сыном, женщина узнала, что первые дни он держал сухую голодовку, а потом Игорю принудительно начали ставить капельницы. При этом в камеру заходят милиционеры в бронежилетах и ​​масках, видимо для того, чтобы он не сопротивлялся.





Игорь Гершанков вынужден был письменно обратиться к начальнику СИЗО с просьбой, чтобы отменили эти капельницы, так как после них становится еще хуже, начинаются судороги, кружится голова, однако его жалоба осталась без внимания.





А буквально неделю назад по этому поводу он написал письмо в Министерство здравоохранения. Только вот уверенности, что жалоба дойдет до адресата, у осужденного нет.





При этом мать достает листок бумаги и перечисляет: "Вот сын отправлял письма 23 апреля, 8 мая, 28 июня - ни одно из них я не получила".













"Мы с дочерью привезли ему сегодня продуктовую передачу, однако Игорь отказался от нее, сказал, чтобы забрала назад, ведь тогда его вынужденная голодовка не будет иметь никакого смысла. Повезу сейчас эту передачу назад, в Могилев", - говорит мать.





Людмила Гершанкова заметила, что на последнем свидании, кроме охранников, в помещении присутствовал некий высокопоставленный милицейский чин, а также мужчина в штатском, похожий на оперативника, который при их разговоре что-то записывал.





Возможно, такое внимание связано с тем, что, по некоторым сведениям, Могилевская областная прокуратура проводит проверку по заявлению о пытках в отношении Гершанкова и Бережного.





Мать говорит, что перед встречей кто-то из руководства СИЗО предупредил сына, чтобы тот не сказал в разговоре ч о лишнего, и что в таком случае это свидание может стать последним, а его поместят в карцер.





Однако она смогла сообщить сыну, что Комитет ООН по правам человека 13 июля подтвердил регистрацию его индивидуального обращения и что в связи с этим должны быть приняты временные меры о приостановлении исполнения смертной казни до тех пор, пока Комитет будет рассматривать обращение.





Правда, белорусские власти, как правило, игнорируют данное правило. В Беларуси расстреливали и тех смертников, чьи жалобы находились в ООН до их рассмотрения.









Напомним, по приговору Могилевского областного суда 21 липеня Семен Бережной, а также муж и жена Игорь и Татьяна Гершанковы обвинялись в совершении убийств и подготовке к совершению убийств, похищении человека и подготовке к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, краже или уничтожении документов.





Татьяну Гершанкову дополнительно обвинили в незаконном обороте наркотиков или психотропов. Судом было установлено, что преступная группа в целом заработала на махинациях с чужим жильем более 2 миллиардов неденоминированных рублей.





Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры: Игорю Гершанкову - высшая мера наказания - расстрел; Семену Бережнова - высшая мера наказания - расстрел; Татьяне Гершанковай - 24 года тюрьмы с конфискация имущества; Борису Колесникову - 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.





20 декабря 2017 года коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси вынесла решение по апелляционным жалобахм двух фигурантов так называемого дела могилевских «черных риелторов»: Игоря Гершанкова и Бориса Колесникова: приговор Могилевского областного суда от 21 июля оставить в силе, а жалобы без удовлетворения.