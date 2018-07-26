Осужденного в Беларуси на три года лишения свободы грузинского криминального авторитета Гелу Кардаву (Гелу Гальского) готовят к этапированию в одну из исправительных колоний, скорее всего, это будут "Вольчьи норы", считают эксперты.









"Его могут отправить в любую исправительную колонию, где отбывают наказания, приговоренные к общему режиму. Но скорее всего, его отправят в 22-ю колонию в Ивацевичском районе, так называемые "Волчьи норы", — данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовно-процессуального права.





По его словам, в данной ситуации нужно учитывать "один достаточно чувствительный момент".









("Красная зона" — исправительное учреждение для осужденных, которое подчиняется администрации ИК, а так называемыми "черными зонами" управляют криминальные авторитеты — прим. Sputnik)





В настоящее время Гальский находится в столичном СИЗО №1 на улице Володарского.





Красное и черное





Эксперт также считает, что в какую бы исправительную колонию пенитенциарной системы Беларуси ни отравили Гальского, "ему везде будет сидеться нормально".





"Конечно, в Беларуси все зоны "красные", но никто не отменял в зонах так называемых "тюремных законов", все равно все "зеки" их соблюдают, и я думаю, что уже отбывающим наказание в "Волчьих норах" известно, этапируют ли к ним грузинского "вора в законе" или нет", — сказал собеседник Sputnik.









Подломают ли Гелу?





Говоря о том, будут ли "ломать" в колонии Гальского, чтобы он подчинился законам "красной зоны", эксперт сказал, что "это зависит от целей и задач, изначально озвученных по поводу этого криминального авторитета".





"А также зависит от того, как он сам себя поведет в общении с администрацией колонии. На "красных зонах" все отбывающие наказание должны подчиняться внутреннему распорядку — к примеру, вставать на зарядку, убирать территорию и так далее", — продолжил эксперт.





При этом он заметил, что нельзя исключать, что Гальского "могут подломать" с той целью, чтобы он отказался от "воровской короны". Ситуация для этого "вора в законе" осложняется не только тем, что ему придется отбывать наказание в "красной зоне", но еще и тем, что у него нет опыта отбывания наказания в исправительной колонии.





Первая "ходка" Гелы





Кардава был задержан в январе 2018 года оперативниками ГУБОПиК МВД в Национальном аэропорту Минск. 44-летний криминальный авторитет ранее никогда не был судим, это его первая "ходка". Белорусские борцы с организованной преступностью не только задержали неуловимого Кардаву, но и собрали доказательную базу, благодаря чему дело было доведено до суда.