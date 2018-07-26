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Снова оранжевый: после тропических ливней - тропическая жара

На 28-29 июля синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности. На этот раз из-за жары.

Как сообщает Гидромет, 27 июля (пятница) погодные условия на территории Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины. Ожидается облачно с прояснениями. 

Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. 

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +15..+20°С, во второй пловине дня повысится до +25..+31°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.



28 июля (суббота) ожидается влияние фронтального раздела и теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +26..+32°С.

29 июля (воскресенье) Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона. Местами, преимущественно по юго-западу страны, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, днем порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +27..+32°С.





"Белорусский партизан"
13:32 26/07/2018






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