Снова оранжевый: после тропических ливней - тропическая жара





Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.





Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +15..+20°С, во второй пловине дня повысится до +25..+31°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.









28 июля (суббота) ожидается влияние фронтального раздела и теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +26..+32°С.

29 июля (воскресенье) Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона. Местами, преимущественно по юго-западу страны, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +27..+32°С.









Как сообщает Гидромет, 27 июля (пятница) погодные условия на территории Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины. Ожидается облачно с прояснениями.