40-летний бобруйчанин пьяным спал на шпалах, когда над ним проехал локомотив и 30 грузовых вагонов. Машинист применил экстренное торможение, заметив лежащего мужчину. Локомотивная бригада разбудила его и помогла выбраться из-под состава.





На мужчину были составлены протоколы по ст.17.3 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и ч.5 ст.18.3 КоАП (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте).



