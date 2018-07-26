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Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах. Его вытащили из-под поезда и оштрафовали

Инцидент случился ночью 25 июля на перегоне Березина-Бобруйск.

40-летний бобруйчанин пьяным спал на шпалах, когда над ним проехал локомотив и 30 грузовых вагонов. Машинист применил экстренное торможение, заметив лежащего мужчину. Локомотивная бригада разбудила его и помогла выбраться из-под состава.

На мужчину были составлены протоколы по ст.17.3 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и ч.5 ст.18.3 КоАП (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте). 

Задержка в движении поезда составила 50 минут, передает БелТА

13:29 26/07/2018






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