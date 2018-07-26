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«Ограбление века». В Слуцке мужчина пытался похитить из квартиры четыре сигареты и зажигалку

«…Однако не довёл свой преступный умысел до конца, так как был застигнут на месте преступления хозяином квартиры», — передаёт УВД Миноблисполкома.

В воскресенье, 22 июля, неработающий 25-летний житель Слуцка в 23.00 «проник в квартиру 27-летнего мужчины и пытался открыто похитить не менее 4-х сигарет „Pall Mall“ и зажигалку общей стоимостью 2 рубля 36 копеек». 

Подозреваемый задержан. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовные дела поч. 1 ст. 14 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 206 (грабёж) УК РБ. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. 

13:22 26/07/2018






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