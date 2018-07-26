В воскресенье, 22 июля, неработающий 25-летний житель Слуцка в 23.00 «проник в квартиру 27-летнего мужчины и пытался открыто похитить не менее 4-х сигарет „Pall Mall“ и зажигалку общей стоимостью 2 рубля 36 копеек».





Подозреваемый задержан. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовные дела поч. 1 ст. 14 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 206 (грабёж) УК РБ. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.