Это случилось в воскресенье, 22 июля, около 9−10 утра. Молодой специалист следила за процессом сепарации молока. В какой-то момент оборудование разрушилось, и одна из оторвавшихся деталей попала ей в лицо. По предварительным данным «Кур'ера», это была крышка сепаратора.





По нашей информации, у девушки перелом костей носа, глазницы и сильные ушибы мышц лица. «Скорая» увезла лаборантку в реанимацию.





По какой причине произошла поломка оборудования, пока неизвестно. Возможно, сломался подшипник, либо оборудование было плохо закреплено или собрано, так как каждый час сепаратор чистят.





«Девушка в стабильном состоянии. По нашей информации, вчера (24 июля. — Прим. ред.) для консультации из Минска приезжала бригада нейрохирургов. Девочка до сих пор в реанимации. Мы держим ситуацию на пульсе, сильно переживаем за неё и сопереживаем, общаемся с родственниками", — рассказал «Кур'еру» один из руководящих работников ПСХ ОАО «Слуцкий Агросервис».





По словам директора, предприятие окажет девушке и её семье всю необходимую помощь: как моральную, так и материальную.



