ЧП на ферме в Слуцком районе. Сепаратор «взорвался» и повредил лицо молодой лаборантке
В Слуцком районе в деревне Боровая в молочно-товарном комплексе, принадлежащем Слуцкому Агросервису, тяжёлую травму получила 22-летняя лаборантка.
Это случилось в воскресенье, 22 июля, около 9−10 утра. Молодой специалист следила за процессом сепарации молока. В какой-то момент оборудование разрушилось, и одна из оторвавшихся деталей попала ей в лицо. По предварительным данным «Кур'ера», это была крышка сепаратора.
По нашей информации, у девушки перелом костей носа, глазницы и сильные ушибы мышц лица. «Скорая» увезла лаборантку в реанимацию.
По какой причине произошла поломка оборудования, пока неизвестно. Возможно, сломался подшипник, либо оборудование было плохо закреплено или собрано, так как каждый час сепаратор чистят.
«Девушка в стабильном состоянии. По нашей информации, вчера (24 июля. — Прим. ред.) для консультации из Минска приезжала бригада нейрохирургов. Девочка до сих пор в реанимации. Мы держим ситуацию на пульсе, сильно переживаем за неё и сопереживаем, общаемся с родственниками", — рассказал «Кур'еру» один из руководящих работников ПСХ ОАО «Слуцкий Агросервис».
По словам директора, предприятие окажет девушке и её семье всю необходимую помощь: как моральную, так и материальную.
13:15 26/07/2018
‡агрузка...