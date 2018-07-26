В честь 165 лет со дня основания пожарной службы в среду во Дворце Независимости, который является резиденцией президента страны Александра Лукашенко, прошла экскурсия для сотрудников ведомства и воспитанников профильного лицея.





Во время экскурсии неожиданное предложение руки и сердца получила работница Островецкого райотдела МЧС Оксана Корево. Для девушки это стало неожиданностью, но она ответила «да».





Это первое необычное событие такого рода в истории Дворца Независимости, который одновременно является резиденцией Александра Лукашенко.