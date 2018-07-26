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В резиденции белорусского президента прозвучало первое предложение руки и сердца

Первое в истории существования в Минске Дворца Независимости предложение руки и сердца произошло в День пожарной службы, сообщает БелТА.

В резиденции белорусского президента прозвучало первое предложение руки и сердца
В честь 165 лет со дня основания пожарной службы в среду во Дворце Независимости, который является резиденцией президента страны Александра Лукашенко, прошла экскурсия для сотрудников ведомства и воспитанников профильного лицея.

Во время экскурсии неожиданное предложение руки и сердца получила работница Островецкого райотдела МЧС Оксана Корево. Для девушки это стало неожиданностью, но она ответила «да».

Это первое необычное событие такого рода в истории Дворца Независимости, который одновременно является резиденцией Александра Лукашенко. 

13:05 26/07/2018






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