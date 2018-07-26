По правилам в песенном конкурсе могут принимать участие только 18 стран. Однако в этом году сделали исключение для Израиля как страны-победительницы взрослого "Евровидения-2018". Дебютантами станут Казахстан и Уэльс, пишет ej.by









Украина отправляла своих представителей на конкурс с 2006 года. В 2012 году с песней «Небо» конкурс выиграла представительница этой страны Анастасия Петрик.









Международный детский песенный конкурс пройдет в Минске в ноябре. Главной площадкой станет "Минск-Арена". Беларусь уже принимала детское Евровидение в 2010 году.