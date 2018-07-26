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Минск примет рекордное количество участников детского Евровидения-2018

Свое участие в конкурсе официально подтвердили 19 стран. Такого рекордного количества стран-участниц не было за всю историю конкурса юных дарований с 2003 года.

По правилам в песенном конкурсе могут принимать участие только 18 стран. Однако в этом году сделали исключение для Израиля как страны-победительницы взрослого "Евровидения-2018". Дебютантами станут Казахстан и Уэльс, пишет ej.by

А вот Украина, напомним, отказалась от участия в конкурсе из-за слишком больших затрат на его проведение. Это, кстати, первый раз, когда соседняя страна не будет участвовать в детском Евровидении. 

Украина отправляла своих представителей на конкурс с 2006 года. В 2012 году с песней «Небо» конкурс выиграла представительница этой страны Анастасия Петрик. 


Международный детский песенный конкурс пройдет в Минске в ноябре. Главной площадкой станет "Минск-Арена". Беларусь уже принимала детское Евровидение в 2010 году.

"Белорусский партизан"
11:58 26/07/2018






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