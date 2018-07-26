Поезд Киев-Минск столкнулся с грузовиком

Инцидент произошел в 7 утра на 451-м км перегона Бобруйск-Мирадино. Грузовик выехал на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного работника с исправно работающей сигнализацией. Машинистом поезда было применено экстренное торможение. Никто из пассажиров поезда и участников дорожного движения не пострадал.





Причины произошедшего устанавливаются. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.