Поезд Киев-Минск столкнулся с грузовиком
Поезд №85 Киев-Минск столкнулся сегодня с автомобилем ГАЗ-52, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Инцидент произошел в 7 утра на 451-м км перегона Бобруйск-Мирадино. Грузовик выехал на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного работника с исправно работающей сигнализацией. Машинистом поезда было применено экстренное торможение. Никто из пассажиров поезда и участников дорожного движения не пострадал.
Причины произошедшего устанавливаются. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.
11:22 26/07/2018
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