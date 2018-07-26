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Поезд Киев-Минск столкнулся с грузовиком

Поезд №85 Киев-Минск столкнулся сегодня с автомобилем ГАЗ-52, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Инцидент произошел в 7 утра на 451-м км перегона Бобруйск-Мирадино. Грузовик выехал на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного работника с исправно работающей сигнализацией. Машинистом поезда было применено экстренное торможение. Никто из пассажиров поезда и участников дорожного движения не пострадал. 

Причины произошедшего устанавливаются. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.
11:22 26/07/2018






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