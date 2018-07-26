На минском заводе из-за курильщиков закрыли туалеты?

Об этом в редакцию CityDog.by написал один из сотрудников завода.





Что случилось?





23 июля на четвертых этажах двух административно-бытовых корпусов Минского завода колесных тягачей закрыли мужские туалеты. На дверях указано, что санузлы не работают по причине нарушения пункта 8.18 Правил внутреннего трудового распорядка. В этом пункте говорится, что курение на территории завода запрещено, кроме специально отведенных мест.









– Нам совершенно не сложно спуститься на этаж ниже либо сходить в цех в туалет по «нуждам» или просто помыть там кружку. Хочется, чтобы менеджмент руководствовался здравым смыслом и относился ко всем работникам предприятия с уважением, – написал CityDog.by сотрудник завода. – А вопрос курения нужно решать другими способами и наказывать не всех поголовно и без разбора, а самих виновных





Что говорит руководство?





Журналисты позвонили заместителю гендиректора по идеологической работе и кадрам завода Павлу Огеру. Он говорит, что эти два санузла закрыли на профилактический ремонт до понедельника. За это время они будут прочищены и освежены. Пока что сотрудники могут воспользоваться остальными санузлами, которых на территории завода более ста.





– У нас есть случаи дисциплинарного взыскания за курение в неустановленных местах: в туалетах курить нельзя. Люди тоже не должны бездействовать: не надо бежать жаловаться генеральному директору или куда-то еще. Сообщи своему руководителю, мастеру, одерни сам курильщика, – говорит Павел Огер.