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На минском заводе из-за курильщиков закрыли туалеты?

На Минском заводе колесных тягачей на днях закрыли два мужских туалета: там, нарушая правила внутреннего распорядка, курили работники.

Об этом в редакцию CityDog.by написал один из сотрудников завода.

Что случилось?

23 июля на четвертых этажах двух административно-бытовых корпусов Минского завода колесных тягачей закрыли мужские туалеты. На дверях указано, что санузлы не работают по причине нарушения пункта 8.18 Правил внутреннего трудового распорядка. В этом пункте говорится, что курение на территории завода запрещено, кроме специально отведенных мест.


– Нам совершенно не сложно спуститься на этаж ниже либо сходить в цех в туалет по «нуждам» или просто помыть там кружку. Хочется, чтобы менеджмент руководствовался здравым смыслом и относился ко всем работникам предприятия с уважением, – написал CityDog.by сотрудник завода. – А вопрос курения нужно решать другими способами и наказывать не всех поголовно и без разбора, а самих виновных

Что говорит руководство?

Журналисты позвонили заместителю гендиректора по идеологической работе и кадрам завода Павлу Огеру. Он говорит, что эти два санузла закрыли на профилактический ремонт до понедельника. За это время они будут прочищены и освежены. Пока что сотрудники могут воспользоваться остальными санузлами, которых на территории завода более ста.

– У нас есть случаи дисциплинарного взыскания за курение в неустановленных местах: в туалетах курить нельзя. Люди тоже не должны бездействовать: не надо бежать жаловаться генеральному директору или куда-то еще. Сообщи своему руководителю, мастеру, одерни сам курильщика, – говорит Павел Огер.

10:51 26/07/2018






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