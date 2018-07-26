Фейсбук не отличил Рубенса от порнографии

Из фейсбука удаляются фотографии произведений фламандского художника Рубенса, так как, по мнению руководства портала, они изображают обнаженные фигуры.





Фламандское бюро по туризму и директора нескольких музеев Бельгии пожаловались руководству фейсбука. Они недоумевают, почему репродукции Рубенса последовательно удаляются. В ответ получено приглашение обсудить ситуацию.





Информация о случившемся получила широкое освещение в Бельгии. Появились шутки об инспекторах из фейсбука, не отличающих искусство от порнографии.





Фландрия, голландскоязычный регион Бельгии, часто пропагандирует фламандских художников. На ближайшие два года запланирована специальная рекламная кампания по популяризации творчества Рубенса, Брейгеля, братьев ван Эйк.