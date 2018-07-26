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Грабитель и насильник из Серебрянки приговорен к 15 годам тюрьмы

В среду, 25 июля, вынесен приговор 26-летнему минчанину, который прошлой зимой нападал на женщин в минкрорайоне Серебрянка. Мужчина подкарауливал своих жертв и грабил, а одну женщину изнасиловал. Суд Ленинского района приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

По приговору суда будет конфисковано имущество обвиняемого, а сам он должен выплатить своим жертвам компенсацию морального вреда в сумме 11 тыс. рублей. Для одной из жертв нападение обернулось тяжкими последствиями, напоминает телеканал «Беларусь-1». Кроме того, суд обязал его выплатить штраф за уклонение от воинской службы.

Свою вину в содеянном минчанин полностью признал. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Телеграф
10:37 26/07/2018






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